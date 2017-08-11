Внесены изменения в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня 2017 года.

Принятый Закон разработан в целях приведения Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Кыргызской Республики.

В частности, указанный Закон предусматривает:

— наделение Жогорку Кенеша полномочием по утверждению бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования;

— наделение правительства полномочием по принятию республиканского бюджета в случае самороспуска Жогорку Кенеша;

— рассмотрение Жогорку Кенешем чрезвычайного бюджета в первоочередном порядке в случае введения чрезвычайного и военного положения и т. д.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.