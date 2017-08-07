Об утверждении положений, регламентирующих приватизацию госсобственности

Постановление Правительства КР № 462 от 7 августа 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регламентирующих приватизацию государственной собственности» от 26 марта 2003 года № 168

В целях повышения эффективности процесса приватизации государственной собственности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регламентирующих приватизацию государственной собственности» от 26 марта 2003 года № 168 следующие изменения:

в Положении о приватизации государственной собственности методом прямой продажи, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Прямая продажа является методом приватизации государственного имущества определенному инвестору. Прямая продажа применяется в исключительных случаях, при невозможности продажи объекта приватизации не менее трех раз любыми из перечисленных ниже методов:

- продажа на аукционе;

- продажа на конкурсе;

- передача в управление с последующим выкупом;

- передача в аренду с последующим выкупом;

- внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ;

- размещение и продажа акций на фондовой бирже.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объектами приватизации могут быть:

- акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ;

- составляющие работоспособный комплекс производственные и непроизводственные подразделения государственного предприятия, как имущественного комплекса, созданные в результате проведения реорганизации (ликвидации) государственного предприятия;

- иное государственное имущество, в отношении которого отраслевым законодательством не установлен запрет на приватизацию.»;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обязательным условием применения метода прямой продажи является то, что объект должен быть предварительно предложен к приватизации не менее трех раз любыми из методов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения.»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если инициатором приватизации выступает Продавец, он размещает в республиканских средствах массовой информации и на своем официальном сайте информационное сообщение о приеме предложений от потенциальных Покупателей.»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Оплата приобретаемого покупателями государственного имущества производится единовременно в течение месяца со дня подписания договора купли-продажи.

При приватизации государственного имущества Продавец взимает сверх цены продажи комиссионный сбор в размере, определяемом законодательством Кыргызской Республики.

Порядок и сроки оплаты комиссионного сбора оговариваются в договоре купли-продажи.

Средства от реализации государственного имущества и комиссионный сбор в установленном порядке перечисляются в республиканский бюджет.»;

- раздел IV «Особенности прямой продажи государственных пакетов акций через организаторов торговли на рынке ценных бумаг путем подписки» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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