Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2017 года.

Целью Закона является совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом.

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, в части передачи расследование всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

Законом также внесены изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» в связи с ликвидацией Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.