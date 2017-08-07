18:48
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Официально

Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2017 года.

Целью Закона является совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом.

Закон  предусматривает внесение изменений в  Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, в части передачи расследование всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

Законом также внесены изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» в связи с ликвидацией Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра
Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции КР
Махамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстиции КР
Об утверждении плана мероприятий по реформе системы дорожной безопасности
Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики
О реализации проекта «Строительство газопровода «Кыргызстан — Китай»
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Талант Султанов назначен советником Премьер-министра Кыргызской Республики
Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента Кыргызской Республики
Жениш Разаков освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя