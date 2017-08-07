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Подписаны законы о лекарственных средствах

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал законы «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий». 

Законы приняты Жогорку Кенешем 21 июня 2017 года в целях охраны здоровья граждан и обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами и медицинскими изделиями. 

Принятыми законами определены правовые основы деятельности субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, установлены единые требования к обращению лекарственных средств и медицинских изделий, а также регулируются отношения, возникающие в связи с разработкой, доклиническими и клиническими исследованиями лекарственных средств и медицинских изделий, производством, изготовлением, оценкой их качества, эффективности, безопасности, реализацией лекарственных средств, медицинских изделий и иными действиями в сфере обращения лекарственных средств. 

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» внесены соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об основах технического регулирования в КР», «Об охране здоровья граждан в КР», «Об организациях здравоохранения в КР». 

Законы «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий» вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования, а закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» - по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Требования правил надлежащих фармацевтических практик для субъектов фармацевтической деятельности Кыргызской Республики вступают в силу в порядке, установленном Правительством, не позднее, чем 31 декабря 2025 года, если иное не предусмотрено вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Статья 16 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 2026 года. 

Также Законом «Об обращении лекарственных средств» признаются утратившими силу Закон «О лекарственных средствах», законы о внесении изменений в Закон «О лекарственных средствах», статья 2 Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР» от 11 октября 2012 года 171.
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