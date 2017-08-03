Внесены изменения в Гражданский кодекс и Закон «О залоге»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал законы «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» и «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге».

Законы приняты Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2017 года.

В целях совершенствования законодательства КР, регулирующего правоотношения, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество, указанными законами внесены соответствующие поправки в статьи 221, 335 и 336 Гражданского кодекса КР, а также в статьи 2, 10, 16, 58 - 63 и 79 Закона КР «О залоге» от 12 марта 2005 года № 49.

Законы вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.