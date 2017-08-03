Подписан Закон о ратификации Рамочного соглашения с ЕБРР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Европейским банком реконструкции и развития о проведении операций по Счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Кыргызской Республике, подписанного 9 января 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2017 года.

Основной целью Рамочного соглашения является улучшение ситуации по обеспечению защиты населения Кыргызской Республики от радиационного облучения на площадках, где в прошлом добывался и перерабатывался уран, а также создание Счета экологической реабилитации в Европейском банке реконструкции и развития для проведения операций и распределения средств, которые будут выделятся донорами Счета и будут расходоваться на цели сотрудничества, а именно: на финансирование или софинисирование мероприятий по подготовке и реализации проектов по реабилитации бывших объектов добычи урана в Кыргызской Республике.

Основное внимание Европейского банка реконструкции и развития будет направлено на высокоприоритетные объекты уранового наследия после завершения оценки экологического воздействия и технико-экономического обоснования. Приоритет восстановительных проектов будет определяться Ассамблеей доноров и при условии наличия средств.

Ратификация Рамочного соглашения позволит Европейскому банку реконструкции и развития предоставить средства финансирования из ресурсов Счета на безвозмездной основе, а Правительство Кыргызской Республики в свою очередь должно предоставить ресурсы для реализации проекта в форме персонала для работы над реализацией проекта с выплатой заработной платы им и инфраструктуру для выполнения свою работу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.