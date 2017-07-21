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О внесении изменений в постановление о подготовке к осенне-зимнему периоду

Постановление Правительства КР №434 от 18 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года» от 10 мая 2017 года № 262

В целях увеличения конкурентоспособности отечественных угледобывающих предприятий, успешной подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду
2017/2018 года, в соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года» от 10 мая 2017 № 262 следующие изменения:

- пункт 3 после слов «для ОАО «Кыргызнефтегаз» дополнить словами «и государственнного предприятия «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики
и недропользования Кыргызской Республики», после слов «на поставку топочного мазута» дополнить словами «и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики»;

- в приложении 16:

в графе «IV квартал» подпункта 7.1.3 пункта 7.1 цифры «0,0» заменить цифрами «35»;

в графе «IV квартал» подпункта 7.1.4 пункта 7.1 цифру «0» заменить цифрами «130»;

в пункте 7.2 цифры «10,69», «34,93», «33,7», «15,64» заменить соответственно цифрами «14,61», «29,57», «32,8», «16,4».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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