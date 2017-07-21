Постановление Правительства КР №433 от 18 июля 2017 года
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Наблюдательном совете Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 2 февраля 2010 года № 54
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Наблюдательном совете Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 2 февраля 2010 года № 54 следующие изменения:
в составе Наблюдательного совета Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в абзаце седьмом слова «заместитель министра транспорта и коммуникаций» заменить словами «заместитель министра транспорта и дорог»;
- дополнить абзацами десятым — одиннадцатым следующего содержания:
«- заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
- заместитель председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики;»;
абзацы тринадцатый и семнадцатый признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.