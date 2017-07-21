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Подписаны законы, обеспечивающие правовую основу реализации проекта «Таза Коом»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал законы Кыргызской Республики «Об электронном управлении», «Об электронной подписи», «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики(в законы Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»)».

Принятые законы являются одними из основных законов, призванных обеспечить правовую основу реализации проекта «Таза Коом».

Целью Закона КР «Об электронном управлении» является создание правовой базы в сфере управления информационными системами государственных органов и обеспечение межведомственного обмена данными и информацией в электронном виде с учетом определения круга государственных органов, за которыми будут закреплены полномочия по администрированию процесса перехода к электронному управлению, и определения порядка принятия решений в сфере электронного управления.

Закон КР «Об электронной подписи» направлен на регулирование отношений по использованию электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также при совершении юридически значимых действий.

Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» направлен на обеспечение эффективной защиты прав субъектов персональных данных, в том числе при их обработке различными держателями в информационных системах персональных данных.

В пакете с вышеуказанными законами вносятся изменения и в ряд других законодательных актов. Данными поправками синхронизируются положения действующих законов Кыргызской Республики с принципами нового базового Закона «Об электронном управлении», закладывающего основы, как для отрасли информационных технологий, так и электронного управления и, тем самым, координирующего положения иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики в данной сфере. 
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