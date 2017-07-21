Внесены изменения в закон о придании особого статуса отдельным территориям КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии»

Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 2017 года.

Указанный Закон направлен на определение критериев включения населенных пунктов в перечень отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус.

Принятым Законом предусматривается включение населенных пунктов, расположенных на приграничных территориях, в перечень отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, где существуют:

— низкая социально-экономическая развитость, нестабильность ситуации вследствие снижения жизненного уровня и оттока населения;

— сложные природно-климатические условия, слабая освоенность и труднодоступность основной части территории;

— риски возникновения угроз национальной безопасности Кыргызской Республики, последствия которых могут нанести значительный ущерб основным национальным интересам и оказать непосредственное влияние на конституционный строй, территориальную целостность и суверенитет Кыргызской Республики.

Перечень отдельных приграничных территорий КР, имеющих особый статус, утверждается Правительством КР. В перечень отдельных приграничных территорий КР, имеющих особый статус, включаются населенные пункты, соответствующие всем указанным критериям.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.