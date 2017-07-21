Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»).

Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 2017 года.

Данный Закон разработан в целях регламентирования и упрощения процедуры принятия нормативных правовых актов Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, направленных на приведение их в соответствие с актами Конституционной палаты.

Принятым Законом предусматривается:

— инициирование проектов нормативных правовых актов, приводимых в соответствие с актами Конституционной палаты, без общественного обсуждения;

— направление в Правительство Кыргызской Республики инициированных депутатами Жогорку Кенеша проектов законов, приводимых в соответствие с актами Конституционной палаты, для дачи заключения;

— возможность рассмотрения Жогорку Кенешем проектов законов, приводимых в соответствие с актами Конституционной палаты, одновременно в трех чтениях;

— рассмотрение Жогорку Кенешем проектов законов, приводимых в соответствие с актами Конституционной палаты, во внеочередном порядке.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.