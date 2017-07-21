Внесены изменения в конституционный закон КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 2017 года.

Указанный конституционный Закон разработан в целях оптимизации деятельности Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики и на обеспечение исполнения актов Конституционной палаты путем регламентирования его в законодательстве.

Принятым Законом предусматривается:

— стороны могут вести свои дела лично или через своих представителей. Каждая из сторон может иметь не более трех представителей;

— право Конституционной палаты на привлечение участников процесса к административной ответственности за нарушение процесса судопроизводства;

— механизм исполнения актов Конституционной палаты нормотворческими органами. В частности, Правительство не позднее четырех месяцев после опубликования решения Конституционной палаты на ее официальном сайте вносит в Жогорку Кенеш проект конституционного закона или закона, вытекающий из указанного решения. Указанные законопроекты подлежат рассмотрению Жогорку Кенешем во внеочередном порядке.

Проект закона, вытекающий из решения Конституционной палаты, может быть инициирован депутатами Жогорку Кенеша. Такой проект, при наличии заключения Правительства, подлежит рассмотрению Жогорку Кенешем во внеочередном порядке.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления отменяют свои нормативные правовые акты, принимают новый нормативный правовой акт либо вносят изменения в нормативный правовой акт, признанный неконституционным в отдельной его части не позднее трех месяцев со дня опубликования решения Конституционной палаты на ее официальном сайте.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.