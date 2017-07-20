Кайрат Мусаев назначен главой Государственной судебно-экспертной службы

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, подписал распоряжение, согласно которому Мусаев Кайрат Абдрахманович назначен председателем Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики образована постановлением Правительства Кыргызской Республики № 432 от 14 июля 2017 года во исполнение Указа Президента КР «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики». Ранее, на заседании Совета обороны Кыргызской Республики было принято решение о целесообразности создания в республике единого судебно-экспертного органа, который должен объединить экспертные подразделения Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел.