Внесены изменения в Закон «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал согласованный вариант Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике».

Выработанный согласительной группой закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2017 года.

Закон устраняет противоречия и приводит нормы Закона «О естественных монополиях в Кыргызской Республике» от 8 августа 2011 года № 149 в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах» от 31 июля 2015 года № 210.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.