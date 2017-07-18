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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»).

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 июня 2017 года.

Целью Закона является совершенствование законодательной базы, регламентирующей деятельность органов дипломатической службы Кыргызской Республики, в том числе в части устранения ряда пробелов, уточнения некоторых положений, в частности, касающихся функций и полномочий органов дипломатической службы, социального и материального обеспечения сотрудников, порядка формирования резерва кадров, назначения, ротации и командирования сотрудников в длительную заграничную командировку (ДЗК), конкретизации порядка присвоения дипломатических рангов, усиления мер ответственности сотрудников, а также оснований для прекращения дипломатической службы.

Другим важным моментом принятого Закона является внесение в изменений, предусматривающих более четкую регламентацию государственного социального страхования сотрудников дипломатической службы и работников загранучреждений Кыргызской Республики, определение порядка отчислений и размеров страховых взносов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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