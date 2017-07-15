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Подписан закон об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 14 июня 2017 года.

Данный конституционный Закон разработан в целях реализации положений Конституции Кыргызской Республики, измененных Законом Кыргызской Республики от 28 декабря 2016 года № 218 

«О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятым на референдуме (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года и создания реальной основы для исполнения Комплекса мер по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики, одобренного решением Совета обороны Кыргызской Республики № 3 от 4 июля 2016 года и утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики УП № 161 от 18 июля 2016 года.

Принятым Законом предусматривается:

1.Установление перечня государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, на которых распространяются требования пунктов 1 и 6 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики.

2. Установление надзора за исполнением в этих государственных органах требований законодательства Кыргызской Республики.

3. Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие осуществляют Генеральный прокурор КР, уполномоченные им прокуроры Генеральной прокуратуры КР, а также прокуроры не ниже статуса прокуроров районов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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