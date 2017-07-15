О Центре кочевой цивилизации имени Курманджан Датки

Постановление Правительства КР №431 от 13 июля 2017 года



О Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датка

В целях повышения статуса Мемориально-исторического комплекса имени Курманжан Датка, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Переименовать Мемориально-исторический комплекс имени Курманжан Датка в Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датка.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 следующее изменение:

- в схеме управления Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

в позиции «Подведомственные учреждения» слова «Мемориально-исторический комплекс имени «Курманжан Датка» заменить словами «Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датка».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О реализации постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об обращении общественного Благотворительного фонда имени Курманжан Датка» от 22 мая 2014 года № 4068-V» от 28 ноября 2014 года № 682 следующее изменение:

- в абзаце третьем пункта 3 слова «, названия и проекта» исключить.

4. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в установленном порядке:

- в месячный срок разработать и внести соответствующий проект решения Правительства Кыргызской Республики по вопросу функционирования и содержания Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датка;

- внести проект решения Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего включение Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датка в Государственный список памятников истории и культуры Кыргызской Республики республиканского значения;

- принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.