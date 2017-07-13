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Утверждена Государственная программа развития интеллектуальной собственности

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы.

Данный документ утвержден в целях создания условий для функционирования рынка интеллектуальной собственности к 2021 году.

В документе отмечается, что Кыргызская Республика нуждается в реформировании отдельных отраслей экономики и наращивании потенциала промышленного и сельскохозяйственного производства. Акцент при реализации Государственной программы развития интеллектуальной собственности будет сделан на масштабное обновление технологической базы, повышение восприимчивости бизнеса к инновациям, увеличение прямых инвестиций инновационной направленности, развитие человеческого капитала, поддержку и стимулирование инновационной деятельности.

Для получения возможности реально оценить продвижение и реализацию настоящей Государственной программы выработаны количественные и качественные индикаторы.

Государственным органом, ответственным за реализацию настоящей Программы, определена Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций При Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент).
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