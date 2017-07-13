Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 июня 2017 года.

Закон вносит в статьи 189 (Необлагаемые доходы) и 253 (Поставка на безвозмездной основе) Налогового кодекса поправки, согласно которым:

- не облагается налогом на прибыль стоимость безвозмездно полученных специализированной организацией основных средств с объектов социально-культурного, жилищно-коммунально-бытового назначения, дорог, водоснабжения и канализации, электрических сетей и приборов учета, подстанций, котельных и тепловых сетей, газовых сетей и приборов учета газа, осуществляющей использование, эксплуатацию и обслуживание указанных объектов по назначению, независимо от формы собственности такой организации, в соответствии с актом приема объекта в эксплуатацию;

- передача специализированной организации на безвозмездной основе инженерных сетей, обеспечивающей жизнедеятельность объектов жилья, является поставкой, освобожденной от НДС, и осуществляется на основании акта приема объекта в эксплуатацию.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.