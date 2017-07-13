11:25
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Официально

Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 июня 2017 года.

Закон вносит в статьи 189 (Необлагаемые доходы) и 253 (Поставка на безвозмездной основе) Налогового кодекса поправки, согласно которым:

- не облагается налогом на прибыль стоимость безвозмездно полученных специализированной организацией основных средств с объектов социально-культурного, жилищно-коммунально-бытового назначения, дорог, водоснабжения и канализации, электрических сетей и приборов учета, подстанций, котельных и тепловых сетей, газовых сетей и приборов учета газа, осуществляющей использование, эксплуатацию и обслуживание указанных объектов по назначению, независимо от формы собственности такой организации, в соответствии с актом приема объекта в эксплуатацию;

- передача специализированной организации на безвозмездной основе инженерных сетей, обеспечивающей жизнедеятельность объектов жилья, является поставкой, освобожденной от НДС, и осуществляется на основании акта приема объекта в эксплуатацию.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 
Ссылка:
просмотров: 56
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР
Подписано распоряжение о государственной финансовой поддержке
Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Акрам Мадумаров назначен первым заместителем руководителя АП КР
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Назначен Генеральный консул КР в городе Екатеринбурге (Россия)
Внесены изменения в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих»
Посол КР в Австрии Бакыт Джусупов назначен по совместительству Послом в Венгрии
Тайырбек Сарпашев освобожден от занимаемой должности председателя ГРС
Популярные новости
Подписан закон о&nbsp;ратификации меморандума с&nbsp;правительством ОАЭ Подписан закон о ратификации меморандума с правительством ОАЭ
Подписан закон о&nbsp;ратификации соглашения о&nbsp;предоставлении инвестиционного кредита Подписан закон о ратификации соглашения о предоставлении инвестиционного кредита
Внесены изменения в&nbsp;указ о&nbsp;мерах по&nbsp;совершенствованию избирательной системы КР Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы&nbsp;КР Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Бизнес
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев