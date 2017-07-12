Подписан закон о ратификации соглашения о предоставлении инвестиционного кредита

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, подписанного 28 февраля2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 июня 2017 года.

Целью Соглашения является увеличения генерирующей мощности путем ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт.

В результате реализации проекта ожидается увеличение мощности Камбаратинской ГЭС-2 до 240 МВт, что также позволит снизить попуски воды из Токтогульского водохранилища в зимний период на 1,4 млрд. м3 и увеличить объем вырабатываемой энергии до 1,019 млрд. кВтч, из которых в весенне-летний период — до 0,864 млрд. кВтч, в осенне-зимний период — до 0,155 млрд. кВтч.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.