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Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР

Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым подписан Указ «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года» от 10 июля 2017 года № 130. Согласно данному Указу внесены изменения в состав рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года».

Текст указа по ссылке.
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