Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР

Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым подписан Указ «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года» от 10 июля 2017 года № 130. Согласно данному Указу внесены изменения в состав рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года».

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