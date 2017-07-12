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Подписано распоряжение о государственной финансовой поддержке

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому предприятия, ориентированные на экспорт или замещение импорта, смогут получить государственную финансовую поддержку.

Согласно распоряжению утвержден проект «Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий — 1». Министерству финансов Кыргызской Республики поручено профинансировать этот проект на общую сумму 350 млн. сомов в рамках республиканского бюджета нынешнего года. Средства на эти цели предусмотреть проектом Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы». Также Министерству финансов необходимо предусмотреть финансирование данного проекта на последующие годы (первый, второй и третий транш субсидий).

Цель проекта — оказать государственную поддержку субъектам предпринимательства, которые вывозят свою продукцию за рубеж, а также тем, чья продукция позволяет заменить импортные товары или сырье. Такие предприятия смогут получить льготный кредит.

Согласно проекту, экспортно-ориентированным и импортозамещающим предприятиям будет обеспечен доступ к льготным кредитам для снижения финансовых затрат на обслуживание кредита и приобретение оборудования для качественного улучшения продукции.

Реализация данного проекта даст значительный социально-экономический эффект, а именно:

- увеличится количество рабочих мест на производстве.

- снизится уровень миграции трудоспособного населения за рубеж

- улучшится конкурентоспособность отечественных производителей. Благодаря льготным кредитам они смогут приобрести современное оборудование, снизить себестоимость выпускаемой продукции, уменьшить затраты на погашение кредитов.

- увеличатся объемы экспортируемой продукции.
- будут созданы новые современные технологические линии и производства.

Таким образом, реализация данной программы окажет множественный эффект в целом на всю экономику Кыргызстана.

В рамках Проекта финансовые средства коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений будут предоставляться предпринимателям по льготной процентной ставке в течение 2017 года для развития экспорта и импортозамещения.

Решение поставленных задач поможет не только повысить конкурентоспособность отечественных производителей, но и даст толчок дальнейшему росту экономического потенциала республики. В частности, увеличится объем и качество продукции, поступающей на местный рынок и на экспорт.
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