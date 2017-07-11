12:28
+32
USD 69.62
EUR 79.34
RUB 1.15
Официально

Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Тажиев Талайбек Кулубекович назначен главой государственной администрации-акимом Тонского района Иссык-Кульской области.
Ссылка:
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Акрам Мадумаров назначен первым заместителем руководителя АП КР
Назначен Генеральный консул КР в городе Екатеринбурге (Россия)
Посол КР в Австрии Бакыт Джусупов назначен по совместительству Послом в Венгрии
Тайырбек Сарпашев освобожден от занимаемой должности председателя ГРС
Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района
Каныбек Алиязов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района
Назначен заместитель управляющего делами президента и правительства
Освобожден от должности замуправляющего делами президента и правительства
О внесении изменений в постановление правительства
Популярные новости
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы&nbsp;КР Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline