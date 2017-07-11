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10:09, 11 июля 2017
Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района
10:09, 11 июля 2017
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Тажиев Талайбек Кулубекович назначен главой государственной администрации-акимом Тонского района Иссык-Кульской области.
Ссылка:
https://24.kg/ofitsialno/57182/
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