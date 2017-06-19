Подписан Закон КР «О Совете безопасности Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О Совете безопасности Кыргызской Республики».



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 мая 2017 года.



Целью Закона является совершенствование порядка принятия Советом безопасности Кыргызской Республики решений по вопросам обеспечения национальной безопасности и формирования единой государственной внешней и внутренней политики в данной сфере.



Положениями принятого Закона полномочия Совета безопасности усилены в части выработки решений по вопросам внешней и внутренней политики, направленных на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Кыргызской Республики от современных вызовов и угроз, обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.



Одновременно с этим, в целях обеспечения соответствия правовому статусу Совета безопасности, сфера его деятельности (задачи и функции) будет более сконцентрирована на:



— совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности, выявлении внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, общества и государства;



— организации работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз;



— выработке достаточных мер предупреждения.



Кроме этого, в соответствии с положениями рассматриваемого Закона предполагается, что практическая проверка деятельности государственных органов по вопросам обеспечения обороны и безопасности будет осуществляться путем организации инспектирования Вооруженных Сил, других воинских формирований и правоохранительных органов Кыргызской Республики.



Вместе с этим положениями принятого Закона изменены состав и структура Совета безопасности.



При этом важно отметить, что еще одним новшеством принятого Закона является то, что обсуждение вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера, будет проводиться под руководством председателя на внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности.



Закон вступает в силу в силу со дня официального опубликования.