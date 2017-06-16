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Внесены изменения в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

Закон принят Жогорку Кенешем 4 мая 2017 года в целях формирования единого подхода в пенсионном социальном страховании женщин-пенсионеров, а также приведения положений Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих» в соответствие с Законом «О государственном пенсионном социальном страховании».

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих», в частности части 1 статей 17 и 26, предусматривающие надбавки к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности, дополняются пунктами, закрепляющими права матерей, награжденных орденами «Мать-героиня» и «Баатыр эне» на надбавки в размере 1000 процентов расчетного показателя.

Принятый Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Правительству поручается в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом (статья 2).
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