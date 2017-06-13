Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам инвалидности

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам инвалидности».

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года в целях обеспечения прав и гарантий лиц с инвалидностью по зрению и слуху, а также имеющих иные ограничения в здоровье на образование, здравоохранение и информацию.

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в части I, II Гражданского кодекса, Кодекс об административной ответственности, Жилищный кодекс, Семейный кодекс, законы «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике», «Об образовании» и «О нотариате».

В частности статья 557 Кодекса об административной ответственности дополняется частью 5, предусматривающей условия для лица, совершившего административное правонарушение в силу состояния его здоровья, физических недостатков ознакамливаться с протоколом о правонарушении и предоставление ему права подписывать его с использованием факсимильной подписи, подлинность которой удостоверена в установленном законом порядке.

Изменения в части I и II Гражданского кодекса, предусматривают внесение в законодательство норм, определяющих понятие факсимильной подписи (факсимиле), а также регулирующих условия использования нотариально удостоверенной факсимильной подписи лицам с ограниченными возможностями здоровья в гражданских правоотношениях, в том числе норм по признанию судом недействительности сделок, совершенных с использованием факсимильной подписи лица с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно новой редакции пункта 5 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса, в первоочередном порядке жилыми помещениями обеспечиваются инвалиды вследствие общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания I и II групп и инвалиды I и II групп из числа военнослужащих.

В часть 2 статьи 94 и в часть 1 статьи 95 Семейного кодекса внесены редакционные изменения заменяющие понятия «ребенок-инвалид» на понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья».

В Законе «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

— преамбула Закона признается утратившей силу, поскольку, согласно статье 12 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» — преамбула это самостоятельная, не являющаяся обязательной, часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается;

— Закон дополняется статьей 1–1, предусматривающей предмет регулирования Закона;

— внесены редакционно-уточняющие поправки в понятийный аппарат Закона, а также норма, определяющее понятие «факсимильная подпись (факсимиле)» (статьи 1, 3–2);

— закреплен статус сурдопереводчика, условия предоставления его услуг, обязательства государства по подготовке сурдопереводчиков, сурдопедагогов, дефектологов, логопедов, а также обязательства телерадиовещательных организаций транслировать новостные передачи сурдопереводом или субтитрами (статья 3–1);

— уточнены формы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена программа воспитания в специальных дошкольных образовательных организациях и т. д. (статьи 34, 35);

— государство обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья доступ к информации в соответствии с законодательством путем обеспечения доступности интернет-сайтов государственных и муниципальных органов (статья 41).

В Законе «Об образовании» предусмотрено:

— дополнение перечня лиц, имеющих право на получение бесплатного начального профессионального образования, воспитанниками школ-интернатов для детей-сирот и детьми, оставшимися без попечения родителей (статья 14);

— уточнение полномочий Правительства, уполномоченных государственных органов открывать и ликвидировать организации для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, а также порядок определения и направления детей в данные организации;

В Законе «О нотариате» перечень действий, совершаемых государственными нотариусами, дополняется действием по удостоверению подлинности, свидетельствованию подлинности факсимильной подписи лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также, принятым Законом вносятся поправки уточняющего характера.

В соответствии со статьей 10 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. При этом Правительству поручается в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.