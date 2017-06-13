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О внесении дополнений и изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 357 от 8 июня 2017 года

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131

В целях недопущения уменьшения размера оплаты труда, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131 следующие дополнения и изменения:

в приложении 4 «Коэффициенты кратности к должностным окладам лиц, занимающих политические муниципальные должности» к вышеуказанному постановлению:

— пункт 2 после слов «мэр города областного значения» дополнить словами «, заместитель председателя местного кенеша города республиканского значения»;

— пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4 Глава айыл окмоту (при численности населения свыше 10000 человек)
2,5»;

— дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5 Глава айыл окмоту (при численности населения до 10000 человек)
2,4»;

в приложении 5:

— в сетке коэффициентов кратности, применяемых при определении размеров должностных окладов государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики, занимающих административные должности:

в графе «Высшая «Б»» цифры «2,86», «3,0», «3,15», «3,31», «3,48», «3,65», «3,83», «4,03», «4,23», «4,44» заменить соответственно цифрами «3,05», «3,2», «3,36», «3,53», «3,7», «3,88», «4,07», «4,27», «4,48», «4,7»;

— примечание дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«Переход на новые шаги в соответствии с сеткой коэффициентов кратности, предусмотренной настоящим приложением, оформляется приказами (распоряжениями) руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

В случае, если применение новых окладов приведет к уменьшению должностного оклада по сравнению с должностным окладом, установленным постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 28 июня 2013 года № 384, то производится доплата к должностному окладу в виде недостающей разницы на период исполнения настоящей должности, до приведения в соответствие сетки коэффициентов кратности, применяемых при определении размеров должностных окладов служащих.».

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующий год.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 марта 2017 года.
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