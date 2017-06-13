О передаче государственного предприятия «Витязь» в ведение Минкультуры

О передаче государственного предприятия «Витязь» в ведение Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики передать в ведение Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики государственное предприятие «Витязь» с имущественным комплексом.



2. Переименовать государственное предприятие «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

3. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики:

— принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Витязь» от 27 сентября 2010 года № 214 следующие изменения:

в пункте 1–1 слова «Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве» заменить словами «Министерства культуры, информации и туризма»;

в Уставе государственного предприятия «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в наименовании слова «Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве» заменить словами «Министерстве культуры, информации и туризма»;

— пункты 4–1 и 5 изложить в следующей редакции:

«4–1. Предприятие функционирует в ведении Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (далее — уполномоченный орган).

5. Полное наименование Предприятия:

на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы «Витязь» мамлекеттик ишканасы;

на официальном языке: Государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.«;

— в пункте 16–1 слово «Фонд» заменить словами «уполномоченный орган»;

— пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Управление деятельностью Предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее — Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным органом.

Директор Предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным органом.

Директор имеет одного заместителя.

Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного органа.

Заместитель директора обеспечивает координацию работы Предприятия, в отсутствие директора Предприятия исполняет его полномочия.«;

— в абзаце восьмом пункта 18 слово «Фондом» заменить словами «уполномоченным органом»;

— в абзаце втором пункта 21 слово «Фондом» заменить словами «уполномоченным органом».

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:

— позицию «Государственное предприятие «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденной вышеназванным постановлением, признать утратившей силу.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 следующие дополнение и изменение:

в схеме управления Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— дополнить следующей позицией:

"

Государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

«;

— в позиции «Подведомственные учреждения» слова «Дирекция Дома дружбы," исключить.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.