О передаче государственного предприятия «Витязь» в ведение Минкультуры

О передаче государственного предприятия «Витязь» в ведение Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
В целях рационального управления государственным имуществом, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики передать в ведение Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики государственное предприятие «Витязь» с имущественным комплексом.
2. Переименовать государственное предприятие «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
3. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики:
— принять в свое ведение государственное предприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Витязь» от 27 сентября 2010 года № 214 следующие изменения:
в пункте 1–1 слова «Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве» заменить словами «Министерства культуры, информации и туризма»;
в Уставе государственного предприятия «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в наименовании слова «Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве» заменить словами «Министерстве культуры, информации и туризма»;
— пункты 4–1 и 5 изложить в следующей редакции:
«4–1. Предприятие функционирует в ведении Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (далее — уполномоченный орган).
5. Полное наименование Предприятия:
на государственном языке: Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы «Витязь» мамлекеттик ишканасы;
на официальном языке: Государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.«;
— в пункте 16–1 слово «Фонд» заменить словами «уполномоченный орган»;
— пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление деятельностью Предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее — Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду уполномоченным органом.
Директор Предприятия назначается на должность сроком на два года, действует на основе настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним уполномоченным органом.
Директор имеет одного заместителя.
Заместитель директора назначается на должность и освобождается от должности Фондом по представлению уполномоченного органа.
Заместитель директора обеспечивает координацию работы Предприятия, в отсутствие директора Предприятия исполняет его полномочия.«;
— в абзаце восьмом пункта 18 слово «Фондом» заменить словами «уполномоченным органом»;
— в абзаце втором пункта 21 слово «Фондом» заменить словами «уполномоченным органом».
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:
— позицию «Государственное предприятие «Витязь» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» в схеме управления Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденной вышеназванным постановлением, признать утратившей силу.
6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 следующие дополнение и изменение:
в схеме управления Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
— дополнить следующей позицией:
"
Государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
«;
— в позиции «Подведомственные учреждения» слова «Дирекция Дома дружбы," исключить.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.