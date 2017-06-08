Внесены изменения в Закон «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 апреля 2017 года.

Цель Закона — совершенствование правового регулирования отношений в сфере таможенного регулирования и таможенного дела в КР с учетом правоприменительной практики, интересов бизнес сообщества и требований договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.

Согласно поправкам, вносимым в Закон «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2014 года № 184:

1) Отдельные термины и понятия приведены в соответствие с терминологией таможенного законодательства ЕАЭС.

2) Таможенные органы КР по официальным запросам предоставляют сведения также и уполномоченному госоргану, реализующему государственную антимонопольную политику в рамках рассмотрения дел по соглашениям, согласованным действиям (картелям), направленным на ограничение конкуренции и недобросовестную конкуренцию.

3) Уточнены условия включения в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Так, для таможенного представителя необходимо наличие в штате не менее 2-х специалистов по таможенным операциям, получивших квалификационное свидетельство. Предусмотрены и дополнительные условия для включения в реестр лиц, осуществляющих деятельность в качестве уполномоченного экономического оператора и таможенного перевозчика. Кроме того, деятельность в качестве владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада, владельца магазина беспошлинной торговли и таможенного представителя подлежит обязательному страхованию своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами.

4) Предусмотрены дополнительные основания для отзыва уполномоченным госорганом решения о включении в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (при учреждении склада временного хранения или таможенного склада, при осуществлении деятельности в качестве таможенного представителя, при учреждении магазина беспошлинной торговли).

5) Статьи 31 и 32 приведены в соответствие с нормами, предусмотренными статьями 60 и 61 Таможенного кодекса Таможенного союза, с целью обеспечения единообразного применения документов (сертификата и декларации), подтверждающих страну происхождения товаров.

6) Уточнено, что порядок функционирования магазинов беспошлинной торговли и правила реализации в них товаров определяются Правительством КР. Местонахождение магазина беспошлинной торговли в пунктах пропуска должно быть согласовано его владельцем с госорганами, в ведении которых находится пограничная служба КР. Его местонахождение в иных местах будет определяться в порядке, установленном Правительством КР. Правительство определяет также и требования к их обустройству и оборудованию.

7) Предусмотрено, что договор страхования является одним из способов обеспечения уплаты таможенных платежей, он применяется при включении в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлинной торговли и таможенных перевозчиков. Применяемый договор страхования должен быть заключен в соответствии с гражданским законодательством КР и законодательством КР о страховании.

8) В случае возбужденияуголовного или административного дела по признакам преступлений (правонарушений), связанных с нарушениями законодательства КР в сфере таможенного дела, срок направления требования об уплате таможенных платежей приостанавливается до окончания производства по этим делам. Указанное требование может быть отозвано таможенным органом в порядке, определяемом Правительством КР.

9) Определены случаи, когда таможенный представитель не несет солидарной ответственности с декларантом за исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей.

10) Правительство КР будет определять порядок осуществления осмотра должностными лицами таможенного органа товаров и транспортных средств, а также порядок проведения таможенного досмотра. Правительство также определяет форму отчетности, по которой таможенный представитель обязан представлять в таможенный орган отчетность о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции. Прежде статья 260 содержала обширный (состоящий из 12 пунктов) перечень сведений, которые должны быть указаны в отношении каждой из операций.

11) В случае если по результатам рассмотрения жалобы на выставленное таможенным органом требование об уплате таможенных платежей и пени вышестоящий таможенный орган КР принимает решение о неправомерности выставленного требования, таможенный орган, выставивший требование, отзывает его в срок до 10 рабочих дней со дня принятия решения вышестоящим таможенным органом без решения судебных органов.

12) Признаются утратившими силу статьи 297–302, предусматривавшие переходные положения.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.