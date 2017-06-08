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О соглашении о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 апреля 2017 года.

Целью Протокола является полноценная реализация вышеуказанного пилотного проекта.

В соответствии с положениями Соглашения введение маркировки предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха является пилотным (пробным) проектом, сроком реализации которого были определены 2015–2016 годы.

При этом Соглашение вступило в силу лишь 12 августа 2016 года и в настоящее время пилотный проект работает только в Российской Федерации и Республике Беларусь, а в остальных государствах-членах ЕАЭС решаются финансовые, организационные и технические вопросы.

Положениями рассматриваемого Протокола срок вышеуказанного Соглашения продлевается до 31 декабря 2018 года.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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