Постановления Правительства КР № 336 от 2 июня 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

— в пункте 4 цифры «4762» и «3842» заменить цифрами «4827 и «3907» соответственно.

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики:

— расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществить в пределах средств, предусмотренных министерству на 2017 год и последующие годы;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.