Постановления Правительства КР № 321 от 1 июня 2017 года



О вопросах деятельности актуариев в Кыргызской Республике

В целях регулирования деятельности актуариев в Кыргызской Республике, в соответствии c Законом Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об актуарной деятельности в Кыргызской Республике согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора» от 12 декабря 2016 года № 661 следующие дополнения:

во Временном положении о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 2 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«- актуарная деятельность.«;

— дополнить главой 91 следующего содержания:

«91. Особенности лицензирования актуарной деятельности

341. Лицензия на актуарную деятельность является бессрочной и действует на всей территории Кыргызской Республики.

342. Лицензируемая актуарная деятельность состоит из выполнения работ и (или) оказания услуг по осуществлению актуарной деятельности.

343. Для получения лицензии на осуществление актуарной деятельности представляются следующие документы:

— заявление установленной формы;

— копия свидетельства о государственной регистрации — для индивидуального предпринимателя;

— копия документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за рассмотрение заявления и выдачу лицензии;

— копии документов, подтверждающих наличие высшего экономического, математического или технического образования

(с приложением), нотариально удостоверенные;

— справка об отсутствии судимости.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.