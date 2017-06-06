13:33
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Официально

О вопросах деятельности актуариев в Кыргызской Республике

Постановления Правительства КР № 321 от 1 июня 2017 года

О вопросах деятельности актуариев в Кыргызской Республике

В целях регулирования деятельности актуариев в Кыргызской Республике, в соответствии c Законом Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об актуарной деятельности в Кыргызской Республике согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора» от 12 декабря 2016 года № 661 следующие дополнения:

во Временном положении о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 2 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«- актуарная деятельность.«;

— дополнить главой 91 следующего содержания:

«91. Особенности лицензирования актуарной деятельности

341. Лицензия на актуарную деятельность является бессрочной и действует на всей территории Кыргызской Республики.

342. Лицензируемая актуарная деятельность состоит из выполнения работ и (или) оказания услуг по осуществлению актуарной деятельности.

343. Для получения лицензии на осуществление актуарной деятельности представляются следующие документы:

— заявление установленной формы;

— копия свидетельства о государственной регистрации — для индивидуального предпринимателя;

— копия документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за рассмотрение заявления и выдачу лицензии;

— копии документов, подтверждающих наличие высшего экономического, математического или технического образования
(с приложением), нотариально удостоверенные;

— справка об отсутствии судимости.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Акрам Мадумаров назначен первым заместителем руководителя АП КР
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Назначен Генеральный консул КР в городе Екатеринбурге (Россия)
Внесены изменения в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих»
Посол КР в Австрии Бакыт Джусупов назначен по совместительству Послом в Венгрии
Тайырбек Сарпашев освобожден от занимаемой должности председателя ГРС
Примберди Дыйканов назначен акимом Кара-Кульджинского района
Каныбек Алиязов освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района
Популярные новости
Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы&nbsp;КР Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы КР
Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района Талайбек Ажиев назначен акимом Тонского района
Бизнес
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции