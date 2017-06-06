Об утверждении положения об эмиссии, обращении, погашении исламских ценных бумаг

Постановления Правительства КР № 323 от 1 июня 2017 года



Об утверждении Положения об эмиссии, обращении и погашении исламских ценных бумаг, выпускаемых по исламским принципам финансирования

В целях регулирования вопросов выпуска, обращения и погашения исламских ценных бумаг в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об эмиссии, обращении и погашении исламских ценных бумаг, выпускаемых по исламским принципам финансирования, согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике и порядке присвоения государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг» от 26 июля 2011 года

№ 410 следующее изменение:

в Положении о Едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике и порядке присвоения государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг, утвержденном вышеназванным постановлением:

— абзац одиннадцатый подпункта «б» пункта 26 изложить в следующей редакции:

«10 — исламские арендные сертификаты — (Сукук аль Иджара);

11 — исламские сертификаты проектного финансирования — (Сукук аль Истисна);

12 — исламские сертификаты партнерства — (Сукук аль Мушарака);

13 — исламские сертификаты долевого участия — (Сукук аль Мудараба);

14 — исламские сертификаты инвестиционного агентства — (Сукук аль Уакала Би аль Иститмар);

15 и далее от A до Z — зарезервированы для иных видов ценных бумаг;».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений об организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)» от 12 сентября 2009 года № 578 следующие изменения:

— наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)»;

— абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

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