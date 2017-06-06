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Об утверждении порядков представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров

Постановления Правительства КР № 328 от 1 июня 2017 года

Об утверждении порядков представления уведомления о временном ввозе (вывозе) товаров на © территорию(и) Кыргызской Республики с (на) территории(ю) Евразийского экономического союза

В целях реализации норм статьи 44 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить:

— Порядок представления уведомления о временном ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики с территории Евразийского экономического союза согласно приложению 1;

— Порядок представления уведомления о временном вывозе товаров с территории Кыргызской Республики на территорию Евразийского экономического союза согласно приложению 2.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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