Ряд статс-секретарей поощрены за добросовестную работу

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» подписал распоряжение, согласно которому за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в рейтинге деятельности статс-секретарей именными часами Премьер-министра Кыргызской Республики награжден Ташиев Жапаркул Аткаевич статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

От имени Премьер-министра Кыргызской Республики объявлена благодарность Шамшиеву Абдухалыку Абдулхаевичу — статс-секретарю Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком и Мамыралиеву Айбеку Абаскановичу — статс-секретарю Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.