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Распоряжением премьер-министра ряду государственных служащих объявлено замечание

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому, за допущенные недостатки в работе по обеспечению исполнительской дисциплины в государственных органах Кыргызской Республики на основании протокола заседания Правительства Кыргызской Республики от 23 мая 2017 года № 7 замечание объявлено:

— Максату Ташболотову, статс-секретарю Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

— Жекшенову Бактыбеку Жекшеновичу, статс-секретарю Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики;

— Акишеву Камчыбеку Сабырбековичу, заместителю председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.
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