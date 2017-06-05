Внесены изменения в закон о выборах президента и депутатов ЖК

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 июня, подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Закон был принят Жогорку Кенешем 31 мая 2017 года в целях дальнейшего совершенствования конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Принятый Закон разработан в рамках работы Рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики, утвержденной Указом Президента «О мерах по совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года № 109, обновленный состав которой утвержден Указом Президента от 11 декабря 2015 года № 276.

Закон делает большой шаг в направлении «жесткого списка». Предусматривается личная подача письменного заявления о выходе из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, о сложении полномочий депутата.

Закон предусматривает обеспечение «обязательной» представленности не менее 5 кандидатов не старше 35 лет и 5 кандидатов, имеющих разную этническую принадлежность в списке первых 50 кандидатов (в окончательной редакции предусмотрено: в списке первых 65 кандидатов);

Обеспечивается стабильность ранее установленных законом квот для женщин за счет введения правила о том, что в случае отказа депутата-женщины от мандата, то его место замещается депутатом-женщиной либо наоборот если от мандата отказывается депутат-мужчина, то соответственно мандат замещает депутат-мужчина.

Увеличивается размер избирательного залога со 100 000 сомов до 1 миллиона сомов для кандидатов на должность Президента.

В ходе рассмотрения в Жогорку Кенеше разработанный Рабочей группой проект конституционного Закона был доработан. В законопроект Рабочей группы включены предложения, поступившие от ряда депутатов Жогорку Кенеша по итогам проведенных 2 мая 2017 года парламентских слушаний.

Кроме вышеуказанных поправок Рабочей группы основные положения принятого Закона заключаются в следующем:

1) Вводится термин «общественный наблюдатель», которым является лицо, назначенное некоммерческой организацией Кыргызской Республики вести наблюдение за подготовкой выборов, проведением голосования, подсчетом голосов, установлением итогов голосования и определением результатов выборов в порядке, предусмотренном законодательством.

Принятый Закон предусматривает, что граждане Кыргызской Республики не могут быть аккредитованы в качестве международных наблюдателей.

2) Закон предоставляет право интернет-изданиям участвовать в информировании избирателей и проведении предвыборной агитации. Соответственно в случае желания интернет-изданий участвовать в избирательной кампании, они будут приравнены к печатным изданиям.

3) Уточняются требования к выпуску и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Закон не допускает использование зеленых насаждений, деревьев, склонов и вершин гор и холмов, других природных возвышенностей в целях размещения агитационных материалов в любом виде.

На предвыборную агитацию, осуществляемую по радио, не распространяются требования о том, что все печатные и иные агитационные материалы должны содержать наименования и адреса организации (фамилии, имена, отчества и адреса места жительства лиц), изготовившей агитационные материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование организации), заказавшего изготовление данных агитационных материалов, информацию об их тираже и дате их выпуска, а также фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного представителя политической партии, оплатившего заказ.

4) Закон устанавливает, что для проведения голосования и подсчета голосов избирателей избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий в целях создания максимальных удобств для избирателей. Избирательные участки образуются соответствующими территориальными избирательными комиссиями не позднее чем за 75 календарных дней до дня голосования из расчета, как правило, не более 2500 избирателей на каждом участке. Управление границами избирательных участков осуществляется на основе порядка, утверждаемого Центральной избирательной комиссией.

5) Для обеспечения качественных и полных списков избирателей Законом предусматривается, что список избирателей в зависимости от степени готовности и предназначения подразделяется на предварительный, контрольный и окончательный. Кроме того, Законом увеличиваются сроки составления списков избирателей и ознакомления с ними.

6) Законом регламентируются вопросы, связанные с:

установлением монитора в помещении для голосования;

определением требований к избирательному бюллетеню;

определением условий, обеспечивающих представителям кандидатов и наблюдателям обозрение процедуры идентификации избирателя и монитора;

регламентированием действий при отказе оборудования в идентификации избирателя;

выдачей избирательного бюллетеня;

проведением идентификации избирателя по его биометрическим и персональным данным;

расположением ящиков для голосования;

голосованием вне помещения;

возложением на члена участковой избирательной комиссии, определенного жеребьевкой, обязанности контролировать в день голосования работу оператора и совместно с ним проводить идентификацию граждан в электронном списке избирателей;

порядком установления итогов голосования участковыми избирательными комиссиями;

определением числа избирателей, принявших участие в голосовании.

7) Устанавливается порядок опубликования предварительных итогов голосования, итогов голосования и результатов выборов на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

8) Расширяется перечень лиц, если в отношении которых подтвердится факт совершения подкупа избирателей, то регистрация кандидата или списка кандидатов подлежит отмене.

Кроме того, предусматривается, что вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении кандидата является основанием для отмены его регистрации как такового.

9) Согласно принятому Закону очередные выборы Президента проводятся в третье воскресенье октября года (вместо ноября), в котором истекает срок полномочий Президента, на который он был избран.

10) Меняется порядок установление владения кандидатом на должность Президента государственным языком.

Кандидат на должность Президента должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень «Выше среднего» согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом об уровне владения государственным языком.

Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования.

Непредоставление в Центральную избирательную комиссию кандидатом на должность Президента или его уполномоченным представителем сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.

11) Увеличивается размер избирательного фонда кандидата на должность Президента.

Собственные средства кандидата, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 15000 раз увеличиваются до 150 000 раз.

Средства, которые выделены кандидату политической партией и не могут превышать расчетный показатель более чем в 50000 раз увеличиваются до 500 000 раз.

Добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать расчетный показатель более чем в 50 раз увеличиваются до 500 000 раз.

Добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать расчетный показатель более чем в 5000 раз увеличиваются до 500 000 раз.

При этом отменяется предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда, которая не может превышать расчетный показатель более чем в 500000 раз.

12) Законом уточняется дата проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша. Так, устанавливается, что очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются Президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва. Конституционный срок, на который избирается Жогорку Кенеш, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания Жогорку Кенеша является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе.

13) Согласно действующему закону общее число кандидатов, выдвигаемых политической партией по списку, не может быть менее 120 и более 200 кандидатов. Принятый Закон предусматривает, что общее число не может быть менее 75 кандидатов.

14) Законом увеличивается т.н. проходной порог в Жогорку Кенеш, при достижении которого кандидаты из списка политической партии допускаются к распределению депутатских мандатов — с 7% до 9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Принятый Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением поправок, предусматривающих:

-норму о том, что в случае отказа депутата-женщины от мандата, то его место замещается депутатом-женщиной либо наоборот если от мандата отказывается депутат-мужчина, то соответственно мандат замещает депутат-мужчина;

-увеличение порога с 7% до 9%.

Указанные поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.