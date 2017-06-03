Внесены изменения в закон Кыргызской Республики о средствах массовой информации

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации».

Принятый Закон направлен на восполнение правовых пробелов в области правового регулирования деятельности средств массовой информации.

В частности, в статье 3 Закона закрепляются права средств массовой информации в лице своих органов и журналистов, за исключением ограничений, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» осуществлять поиск, получение, производство и распространение массовой информации, а также на изготовление, приобретение, хранение и эксплуатацию технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации и т. д. Закон подробно описывает, что понимается под продукцией СМИ и распространением данной продукции.

В статье 5 Закона предлагается закрепить права юридических лиц на учреждение средств массовой информации, а также установить ограничения на участие иностранцев в отечественных СМИ(в части владения акциями (долями) в уставном капитале юридического лица — собственника средства массовой информации), а также максимально сузить круг лиц, имеющих право учреждать СМИ на территории Кыргызской Республики. Так, в сфере телевизионного вещания средства массовой информации могут быть учреждены и осуществлять свою деятельность только в случае принадлежности гражданам Кыргызской Республики и (или) юридическим лицам, не имеющим иностранного участия. При этом не менее 65 процентов акций (долей) в уставном капитале юридического лица- собственника средства массовой информации осуществляющего телевизионное вещание должны принадлежать юридическим лицам зарегистрированным на территории Кыргызской Республики и не имеющих иностранного участия.

Не могут выступать учредителями:

-гражданин Кыргызской Республики, не достигший восемнадцатилетнего возраста либо отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанный судом недееспособным;

— юридические лица, деятельность которых запрещена судом в соответствии с законом.

Лица, являющиеся учредителями действующих на территории Кыргызской Республики СМИ, которые в соответствии с проектом Законом не могут выступать учредителями СМИ обязаны в течении одного года с момента вступления в силу настоящего Закона произвести их отчуждение в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере регистрации СМИ.

СМИ, не прошедшие перерегистрацию в связи с изменением состава учредителей в установленном порядке в течение года с момента вступления в силу настоящего Закона, подлежат ликвидации в судебном порядке на основании соответствующего заявления государственного органа, осуществляющего функции регистрации средств массовой информации.