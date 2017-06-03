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Об утверждении инструкции по разработке проектов подзаконных актов КР

Постановления Правительства КР № 313 от 31 мая 2017 года

Об утверждении Инструкции по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской Республики

В целях повышения качества нормотворческой деятельности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской Республики (далее — Инструкция) согласно приложению.

2. Министерству юстиции Кыргызской Республики принять меры по разработке и реализации программы обучения по применению Инструкции сотрудниками, деятельность которых связана с разработкой проектов подзаконных актов Кыргызской Республики.

3. Государственным органам Кыргызской Республики принять Инструкцию к руководству и исполнению.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Prilozheniya.rar

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