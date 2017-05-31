Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 апреля 2017 года.

Закон дополняет часть 4 статьи 21 (Закупки методом прямого заключения договора) Закона «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 нормой, дающей право органам местного самоуправления для обеспечения своей деятельности самостоятельно проводить закупки товаров, работ и услуг до 1 млн сомов в течение одного года методом прямого заключения договора.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.