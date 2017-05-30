Постановление Правительства КР № 303 от 24 мая 2017 года



Об установлении платы за регистрацию права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества

В целях реализации статьи 211 Закона Кыргызской Республики «О залоге», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить плату:

— за регистрацию права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества, внесение записи об изменении и записи о прекращении права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества в залоговое уведомление в размере 200 сомов;

— за выдачу выписки из Единого государственного реестра прав требования на движимое имущество в размере 100 сомов.

2. Приостановить действие постановления Правительства Кыргызской Республики «О сборах за регистрацию залога движимого имущества» от 1 июня 2005 года № 197 до урегулирования вопроса по сборам за регистрацию залога и внесения соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О залоге».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.