Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс об административной ответственности, Закон «О ветеринарии»)».

Закон был принят Жогорку Кенешем 12 апреля 2017 года.

Целью Закона является дальнейшее совершенствование законодательства Кыргызской Республики о ветеринарии для обеспечения ветеринарной безопасности и достижения благополучной и устойчивой ситуации в животноводстве.