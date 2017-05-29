Подписан закон о ратификации кредитного и грантового соглашений

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу», подписанного 13 июня 2016 года в городе Бишкек и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Кара-Суу, муниципальным предприятием «Кара-Суу Таза-Суу» и Европейским банком реконструкции и развития, в рамках инвестиционного гранта Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 апреля 2017 года.

Целью соглашений является оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу путем:

(а) финансирования капитальных инвестиций;

(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;

(в) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.

Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации и положительно повлияют на развитие водного сектора в городе Кара-Суу.

Финансовые средства для реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу» предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.