Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле».

Закон принят Жогорку Кенешем 12 апреля 2017 года.

Закон принят в целях развития библиотечной системы, улучшения информационно-библиотечного обслуживания населения, повышения роли библиотек в развитии национальной культуры, науки и образования, а также приведения положений Закона «О библиотечном деле» в соответствие с Конституцией, законами «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья».

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Закон «О библиотечном деле», в частности:

— по всему тексту Закона на государственном языке слово «статья» заменена словом «берене»;

— преамбула Закона признается утратившей силу, поскольку, согласно статье 12 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» — преамбула это самостоятельная, не являющаяся обязательной, часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается;

— статья 1 Закона излагается в новой редакции и предусматривает предмет регулирования Закона, при этом основные понятия, применяемые в Законе изложены в новой дополненной статье 1–1. Следует отметить, что термины «библиотека», «общедоступная библиотека», расширены и уточнены, вместе с тем, понятийный аппарат Закона дополнен такими понятиями как «библиотечный фонд», «специализированная библиотека», «электронная библиотека», «электронный документ»;

— статья 2 Закона, предусматривающая законодательство о библиотечном деле, расширена законами «Об обязательном экземпляре документов», «Об информатизации», «Об охране и использовании историко-культурного наследия», при этом часть 2 статьи 7 Закона — законодательством об авторском и смежных правах;

— в целях приведения положений Закона в соответствии с Конституцией, абзац 10 части 2 статьи 4 Закона излагается в новой редакции, поскольку согласно положениям статьи 6 Конституции, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики;

— права пользователей библиотек, закрепленная частью 4 статьи 7 Закона, дополнена правами получать в общедоступных библиотеках доступ к интернету;

— часть 1 статьи 8 Закона уточнен и изложен в следующей редакции: «Представители национальных меньшинств вправе пользоваться библиотечным фондом на их родном языке при его наличии», при этом, часть 2 приведена в соответствие с Законом «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

— наименование главы 4 Закона, предусматривающая обязанности государства в области библиотечного дела дополнена словами «органы местного самоуправления»;

— в статье 14, обязательства государственной политики в области библиотечного дела дополняется нормами по обеспечению со стороны органов государственной власти и местного самоуправления высокого уровня телекоммуникационных технологий библиотек всех уровней и формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в библиотечном деле;

— в целях преодоления в библиотеках кризисной ситуации из-за недостаточного финансирования, отставания материальной и технической базы, в статью 15 Закона внесены дополнения по вопросам гарантированного финансирования при комплектовании фондов библиотек;

— принятым Законом особое значение придается книжным памятникам (рукописным книгам, печатным изданиям), которые являются особо ценной частью национального библиотечного фонда, подлежат регистрации в реестре книжных памятников. Порядок отнесения документов к книжным памятникам, регистрация книжных памятников в реестре книжных памятников и ведение реестра книжных памятников определяются Правительством (часть 2 статьи 17 Закона);

— согласно дополнениям в статью 18 Закона, фонд Национальной библиотеки, содержащий особо ценные и редкие документы, издания и коллекции, является объектом историко-культурного наследия в соответствии с законодательством. При этом для обеспечения сохранности фондов и для общественного пользования на базе Национальной библиотеки создается Национальная электронная библиотека;

— в статье 19 Закона предусмотрено положение о взаимодействии библиотек с учреждениями научно-технической информации, архивами, другими предприятиями и организациями, которые имеют информационные базы данных разных уровней. Порядок их взаимодействия определяется Правительством. Также настоящей статьей предусмотрено создание Межведомственного библиотечного совета, который является экспертным и консультативным органом, призванным заниматься стратегией библиотечного развития, библиотечными национальными программами, координацией работы библиотек и т. д. Деятельность Межведомственного библиотечного совета осуществляется в порядке, установленном Правительством;

— в части 1 статьи 20 уточняются полномочия Правительства по присвоению (областным, городским, районным) библиотекам статуса «центральный»;

— часть 5 статьи 20 излагается в новой редакции, согласно которому, органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают сохранение единой сети общедоступных библиотек, состоящей из первичного звена — сельских и городских библиотек — филиалов, входящих в состав централизованных библиотечных систем регионов во главе с центральными библиотеками, в свою очередь объединенных областными библиотеками данных регионов;

— статья 23 Закона дополняется частью 6, которым устанавливается запрет на перевод библиотек в помещения, которые ухудшают условия их деятельности. При этом в случае передачи помещения, в котором находится библиотека, другим организациям органы государственной власти обязаны предоставить библиотеке равноценное помещение и обеспечить финансирование перемещения библиотечных фондов и оборудования библиотеки;

— согласно частям 8 и 9 статьи 23, решения о реорганизации или ликвидации библиотеки, расположенной в сельской местности, принимаются только с учетом мнения жителей данной сельской местности и с учетом мнения специально уполномоченного государственного органа по охране и использованию историко-культурного наследия. В случае ликвидации библиотеки, расположенной в сельской местности, в состав ликвидационной комиссии включаются представители местной общественности и представители специально уполномоченного государственного органа по охране и использованию историко-культурного наследия.

Статья 24 Закона дополняется частью 4, согласно которой не допускаются ухудшение материально-технического обеспечения библиотек, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, нормам и условиям хранения информационно-библиотечных фондов.

Согласно статье 2, принятый Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. При этом Правительству поручается в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.