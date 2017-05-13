Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерей

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Цель Закона — приведение отдельных норм законодательства КР в сфере регулирования лотерейной деятельности в соответствие с новым Законом «О лотереях», принятым Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Закон вносит поправки в статью 992 Гражданского кодекса, в статью 259–1 Уголовного кодекса, а также в законы: «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», «О Дорожном фонде», «О библиотечном деле», «О меценатстве и благотворительной деятельности», «О туризме», «Об уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка», «О государственной поддержке малого предпринимательства».

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.