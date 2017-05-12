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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Подписаны Указы Президента о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 2 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 347 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы бывшие граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, возвратившиеся на историческую родину. 1 Указ Президента о выходе из гражданства Кыргызской Республики 142 человек.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51608/
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