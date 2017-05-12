О предельной штатной численности обслуживающего персонала министерств и ведомств

Постановление Правительства КР № 253 от 4 мая 2017 года



О предельной штатной численности технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики

В целях оптимизации штатной численности технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики, создания необходимых условий для их эффективной деятельности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить предельную штатную численность технического и обслуживающего персонала министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

— в пункте 13 приложения 1 к вышеуказанному постановлению цифры «1865,5» и «418,5» заменить соответственно цифрами «1700» и «253»;

— в приложении 4 к вышеуказанному постановлению пункт 3 примечания признать утратившим силу.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и иным государственным органам Кыргызской Республики:

— в месячный срок привести структуру и штатную численность технического и обслуживающего персонала в соответствие с настоящим постановлением;

— принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с Аппаратом Правительства Кыргызской Республики обеспечить постоянный систематический контроль за соблюдением государственными органами штатно-сметной дисциплины.

5. Признать утратившими силу:

— абзацы четвертый и пятый пункта 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации структуры и штатной численности Министерства финансов Кыргызской Республики» от 21 ноября 2016 года № 601;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации структуры Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 12 декабря 2016 года № 662.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел государственного управления и кадровой работы и отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.