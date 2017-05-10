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Внесены изменения в Закон «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике», принятый по итогам инвентаризации нормативных правовых актов, в целях приведения положений Закона «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» в соответствие с Конституцией, конституционным Законом «О Правительстве Кыргызской Республики», Законом «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Основные положения принятого Закона направлены на устранение противоречий в законодательстве и на определение, уточнение полномочий Правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИД.

В указанных целях принятым Законом признается утратившей силу преамбула Закона, а раздел I Закона дополняется статьей 1–1, предусматривающей предмет регулирования Закона, поскольку согласно статьи 12 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» преамбула — это самостоятельная, не являющаяся обязательной часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается.

В соответствие со статьей 6 Конституции, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. В этой связи часть 2 статьи 2 Закона признается утратившей силу.

Часть 6 статьи 7 Закона приводятся в соответствие со статьями 10 и 11 конституционного Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» в части исключения полномочия уполномоченного государственного органа в области здравоохранения по определению Порядка проведения психосоциального консультирования в связи с ВИЧ. При этом, исключаемая норма отнесена к полномочиям Правительства.

Согласно части 3 статьи 32 Закона «О нормативных правовых актах КР» в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений. В этой связи часть 3 статьи 19 Закона признается утратившей силу.

В соответствии со статьей 2 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51414/
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