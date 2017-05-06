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Подписан Закон «О государственном ипотечном жилищном кредитовании»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О государственном ипотечном жилищном кредитовании».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Цель принятого Закона — определение правовой основы для реализации государственной политики в сфере обеспечения доступным жильем граждан Кыргызской Республики, создание условий для осуществления гражданами права на жилище и развитие жилищного строительства в КР.

Закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере государственного ипотечного жилищного кредитования.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51264/
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