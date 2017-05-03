Подписан Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе», принятый в целях совершенствования системы государственного социального заказа в Кыргызской Республике.
Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.
Законом предусмотрены правовые, организационные и финансовые основы формирования, размещения и реализации государственного социального заказа.
В понятийном аппарате Закона предусмотрены определения таких понятий как государственный социальный заказ, программа государственного социального заказа, общественно полезный проект, социальная услуга, социальный талон (ваучер) и др.
Согласно статье 5 Закона, государственный социальный заказ осуществляется в следующих сферах:
1) защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) поддержка молодежи;
3) образование и просвещение;
4) здоровье и физическое благополучие;
5) медицинская помощь;
6) социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных целях);
7) сокращение уровня бедности;
8) охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных;
9) физическая культура и любительский спорт;
10) наука;
11) литература;
12) искусство;
13) культура;
14) туризм;
15) права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой другой формы дискриминации;
16) общественный порядок и общественное согласие;
17) помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.
Закон предусматривает три формы реализации государственного социального заказа: государственные закупки социальных услуг; государственное финансирование общественно-полезных проектов; предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам посредством социальных талонов (ваучеров).
Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет средств республиканского и/или местного бюджетов. Уполномоченный государственный орган ежегодно направляет свои запросы для получения средств из республиканского бюджета на финансирование программы государственного социального заказа согласно бюджетному процессу, установленному законодательством КР.
В Законе предусмотрена Глава 3 «Государственное финансирование общественно полезных проектов», определяющая порядок отбора кандидатов в состав грантовой комиссии от гражданского общества, порядок формирования и работы грантовой комиссии и т. д.
Глава 4 Закона регулирует вопросы предоставления социальных услуг посредством социальных талонов, квалификационные требования к поставщикам социальной услуги, порядок проведения квалификационного отбора, компенсации стоимости социальных талонов, выдачи социальных талонов, права и обязанности получателя социальных услуг, оплачиваемых посредством социальных талонов и т. д.
Статьей 62 Закона признается утратившим силу Закон
«О государственном социальном заказе», вместе с тем, Правительству поручается в шестимесячный срок принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего Закона.